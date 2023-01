Van kroning tot kroonjaar, vooruitkijken naar vorstelijk 2023

Een bijzondere kroning, huwelijken, baby’s: het jaar 2023 heeft weer veel moois in petto voor de royals. Dit mogen we verwachten van het komend koninklijk jaar.

Door Karlijn Hoftijzer, dit artikel verscheen eerder in Vorsten 1 2023.

Oranje op reis

Net als Willem-Alexander dat op zijn 18de deed, gaat prinses Amalia eind januari op verkenningsreis naar het Caribisch deel van het Nederlandse koninkrijk. In twee weken tijd bezoekt ze in het gezelschap van koning Willem-Alexander en koningin Máxima Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Vorsten is erbij en doet verslag! Het eerstvolgende staatsbezoek van het koningspaar is ook bekend, ze bezoeken van 7 tot 9 maart Slowakije. Het land viert in 2023 het 30-jarig bestaan.

Amalia gaat op een grote verkenningsreis, maar kan op de steun van pa en ma rekenen

Vijftigers

De letterlijke aanloop naar haar 50ste verjaardag heeft koningin Mathilde al gemaakt: in het afgelopen jaar maakte ze voor de gelegenheid een wandeling in elke provincie van België met mensen uit de streek. Op 20 januari ziet de koningin Sara. In Noorwegen wordt het dubbel feest: zowel kroonprins Haakon (20 juli) als kroonprinses Mette-Marit (19 augustus) worden 50 jaar. Eerdere Noorse troonopvolgers vierden deze mijlpaal met een groots banket, maar er zijn nog geen plannen voor de viering bekendgemaakt. Een landsgrens verderop ziet de Zweedse prins Daniel, echtgenoot van kroonprinses Victoria, Abraham op 15 september.

Zowel Haakon als Mette-Marit worden 50 dit jaar

Dames met levenservaring

Feest op Drakesteyn op 31 januari: prinses Beatrix viert haar 85ste verjaardag. In deze Vorsten 1 en 2 vieren we deze mijlpaal met haar mee. Ook prinses Margriet hoopt een mooie leeftijd te bereiken, 19 januari wordt ze 80. Andere koninklijke dames die een kroonjaar mogen vieren in 2023 zijn de Spaanse koningin Sofía, zij wordt 2 november 85. In Zweden zal de 80ste verjaardag van koningin Silvia op 23 december niet zonder een feest voorbijgaan.

Beatrix en Margriet vieren allebei een bijzondere verjaardag

Twee keer tien

Op 27 april viert koning Willem-Alexander in Rotterdam niet alleen zijn verjaardag, maar ook zijn tienjarig koningschap. Hoe de koning zijn jubileum in 2023 verder gaat vieren, is nog het geheim van Huis ten Bosch, maar Vorsten zal er in ieder geval niet aan voorbijgaan! In 2023 viert ook de Belgische koning Filip zijn eerste tien jaar op de troon. Hij werd op 21 juli 2013 benoemd tot Koning der Belgen nadat zijn vader koning Albert afzwaaide.

Vijf jaar samen

Wie pinkte er op 18 mei 2018 geen traantje weg toen publiekslieveling prins Harry vol verwachting zijn bruid Meghan naar het altaar zag lopen aan de hand van (schoon)vader Charles? Het huwelijk zag er zo mooi uit als een sprookje, maar kreeg een zwart randje door het drama rondom de grillen van Meghans vader Thomas die uiteindelijk niet aanwezig was bij het feest. Het stel is inmiddels vijf jaar huwelijk, twee kinderen en een veelbesproken vertrek uit het Verenigd Koninkrijk verder en woont en werkt nu in Californië. In december lanceerden ze hun veelbesproken Netflix-serie Harry & Meghan.

Harry en Meghan als man en vrouw op de trappen van St. George’s Chapel

Kroning van een koning

Hét koninklijke evenement in het Verenigd Koninkrijk van 2023 (en misschien wel daarbuiten) is de kroning van Charles III en koningin-gemalin Camilla op zaterdag 6 mei in Westminster Abbey. De kroning wordt door het Britse Hof aangekondigd als een evenement vol traditie, maar wel in lijn met Charles’ moderne visie op het koningschap. Naar verwachting wordt de kroning een stuk inclusiever, korter en mogelijk ook minder kostbaar dan de kroning van koningin Elizabeth in 1952.

De oudste thuis

De eerste tiener in huize Wales! Op 22 juli gaat prins George, de oudste zoon van prins William en Catherine, de dubbele cijfers in. George is tweede in de lijn van troonsopvolging en zal dus ooit koning worden van het Verenigd Koninkrijk.

George zal dit jaar de eerste tiener in huize Wales zijn

10 jaar zonder Friso

Tussen alle feestelijkheden in 2023 is er ook een moment van terugkijken. Op 12 augustus 2013 overleed prins Friso op Paleis Huis ten Bosch aan de gevolgen van een ski-ongeluk op 17 februari 2012 in het Oostenrijkse Lech. De prins werd 44 jaar. Op 16 augustus brachten prinses Mabel en dochters Luana en Zaria hun echtgenoot en vader naar zijn laatste rustplaats in Lage Vuursche, gesteund door de koninklijke familie.

Friso en Mabel bij de aankondiging van hun verloving in 2003

Wedding bells

In Jordanië kunnen koning Abdullah en koningin Rania zich opmaken voor maar liefst twee huwelijken die naar verwachting in 2023 plaatsvinden. Kroonprins Hussein zal op 1 juni het jawoord geven aan Rajwa, oudste dochter Iman trouwt met haar Jameel. Beiden maakten in de zomer van 2022 hun verloving bekend. Wanneer de bruiloft van Iman plaatsvindt is nog niet bekend. In Luxemburg heeft prinses Alexandra, de enige dochter van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa, aangekondigd 22 april te trouwen met Nicolas Bagory in Luxemburg-Stad, de kerkelijke inzegening is op 29 april in de kerk Saint Trophyme in het Zuid-Franse Bormes-les-Mimosas.

Alexandra en Nicolas trouwen in april

Hussein en Rajwa trouwen in juni

Volwassen worden

Een nieuwe generatie dient zich aan! Prins Christian van Denemarken, zoon van troonopvolger Frederik, wordt op 15 oktober 18 jaar. De geschiedenis leert dat een Deense troonopvolger kan rekenen op een galadiner voor zijn verjaardag. In Spanje viert koningsdochter Leonor, prinses van Asturië, haar 18de verjaardag op 31 oktober. Koning Felipe werd in 1986 officieel troonopvolger toen hij op zijn 18de verjaardag in een ceremonie trouw beloofde aan de koning en de grondwet. Hoewel er nog geen plannen bekend zijn rondom Leonors verjaardag, zal deze ceremonie ongetwijfeld op het programma staan. In Noorwegen wordt prins Sverre Magnus 18 op 3 december, de kans is groot dat dit wordt gevierd met een galadiner, zoals dat ook bij tante Märtha Louise gebeurde toen ze 18 werd.

Leonor

Christian

Sverre Magnus

50 jaar op de troon

Op 15 september zit de Zweedse koning Carl Gustaf 50 jaar in het vak, maar de festiviteiten hiervoor beperkt hij niet tot het najaar. In januari start hij met een galadiner voor Zweedse gasten, waarna hij in een aantal maanden tijd met koningin Silvia een bezoek brengt aan alle Zweedse provincies. In september volgt onder meer een dankdienst, een groots galadiner en een rijtoer door de stad.

Een nieuw portret ter ere van het jubileumjaar van Carl Gustaf.

Baby’s aan boord

De Luxemburgse erfgroothertogin Stéphanie is in verwachting van haar tweede kind, zij en erfgroothertog Guillaume hopen in april een broertje of zusje voor prins Charles te verwelkomen. In Monaco hoopt Stéphanie (de zus van prins Albert) voor het eerst oma te worden. Haar zoon Louis Ducruet en schoondochter Marie verwachten hun eerste kind.