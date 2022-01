Winterbruiden van Oranje: Margriet

Een zomerse bruiloft de norm? Niet bij de Oranjes! Al vele generaties lopen prinsen en prinsessen ook in de winter naar het altaar. Zo’n huwelijk fleurt die saaie eerste maanden van het jaar behoorlijk op, en dan zijn er ook nog de huwelijksjubilea. In de reeks Oranje-winterbruiden prinses Margriet, zij trouwde op 10 januari 1967 met Pieter van Vollenhoven toen de maximumtemperatuur 1,7 graden was.

Door Karlijn Hoftijzer

Een bruid die kiest voor een winterbruiloft, hoopt natuurlijk stiekem op een wítte bruiloft. En dat krijgt prinses Margriet. Negen dagen voor haar 24ste verjaardag trouwt de prinses met de 27-jarige Pieter van Vollenhoven, op een volgens het Polygoonjournaal gure en mistige dag die veel mogelijke toeschouwers heeft thuisgehouden. Het vriest op sommige plekken wel twee graden, waardoor de sneeuw van de afgelopen dagen nog op de daken en het gras ligt. Dampende paarden trekken het trouwrijtuig met de prinses en haar ‘burgerjongen’ van Paleis Huis ten Bosch naar de Grote of Sint-Jacobskerk, waar de kerkelijke inzegening plaatsvindt.

Margriet, niet vies van een beetje symboliek, draagt een diadeem met daarop parelmotieven die lijken op margrietjes, en op haar jurk zijn meer dan achthonderd margrietjes van pareltjes, stras en pailletten geborduurd. De koude winterdag biedt koningin Juliana de gelegenheid om met een warme bontmuts en bontkraag te verschijnen, prinses Irene beschermt haar oren tegen de kou met een ontwerp dat het midden houdt tussen een hoed en een muts die onder de kin is vastgeknoopt. De bruidsmeisjes verstoppen hun handen − als ze de sleep van Margriet hebben gedrapeerd − in mofjes, en hun jurken zijn afgewerkt met een randje wit bont langs de halslijn.





Over temperatuur gesproken: echt warm liepen koningin Juliana en prins Bernhard niet voor het huwelijk van hun derde dochter. Margriet breekt met de keuze voor Pieter een behoorlijke koninklijke traditie: hij is niet van adel, laat staan een prins. En dan is hij ook nog eens een gewone Hollandse jongen! Maar Juliana geeft toestemming als ze ziet dat Margriet dolgelukkig is met haar verloofde. En 55 jaar later is Pieter nog steeds blij met ‘de beste fout’ die hij ooit in zijn leven heeft gemaakt.

