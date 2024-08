Netflix bevestigt documentaire over Märtha Louise en verloofde

Netflix komt binnenkort met een documentaire over “het liefdesverhaal” van de Noorse prinses Märtha Louise en haar Amerikaanse verloofde Durek Verrett. Dat heeft de streamingdienst in een persbericht laten weten.

Märtha Louise en Verrett trouwen deze zaterdag in het dorpje Geiranger. Eerder werd al bekend dat Netflix de tv-rechten van de bruiloft had verkregen, maar nu blijkt dat het koppel al een stuk langer is gevolgd door de streamingdienst. In de aankondiging stelt Netflix dat de filmmakers het stel meer dan een jaar hebben gevolgd en dat de documentaire “een uniek inkijkje” geeft in hun leven samen.

De documentaire is gemaakt door regisseur Rebecca Chaiklin, die eerder onder meer Tiger King maakte, en producent Chris Smith. Netflix zegt dat de documentaire wereldwijd in première gaat, maar maakt nog geen releasedatum bekend.

De relatie van Märtha Louise en Verrett is al sinds het begin in 2019 omstreden. Verrett, een zelfbenoemd sjamaan, deed in het verleden opmerkelijke uitspraken. Zo suggereerde hij bijvoorbeeld dat kanker een keuze is. Ook ontstond er ophef nadat het koppel op een “spirituele tournee” ging, waarbij de prinses werd verweten haar titel te gebruiken voor commerciële zaken. In 2022 legde ze haar officiële taken neer, maar ze behield haar titel als prinses.