New York ‘voelt als tweede huis’ voor koningin Máxima

New York heeft een speciale plek in het hart van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De Amerikaanse stad voelt voor de koningin “een beetje als een tweede huis”, zei ze tijdens het afsluitende persgesprek van het vierdaagse bezoek aan de staten Georgia en New York.

Koningin Máxima woonde als jonge vrouw vijf jaar in de stad, waar ze tot 2000 als vicepresident Institutionele Verkoop bij de Deutsche Bank werkte. “Dus het is niet een plek zoals een andere plek”, lichtte ze toe. “Het voelt een beetje als een tweede huis, maar er is ook heel veel veranderd. Heel veel van deze gebouwen waren er niet.”

De koning voegde toe dat de stad extra speciaal is voor hem en de koningin. “We komen regelmatig in New York en natuurlijk heeft New York een bijzondere plek in ons hart en ons gezamenlijk bestaan”, zei hij. “We hebben veel vrienden hier, familie hier. Dus wat dat betreft is het een stad waar we graag komen.”