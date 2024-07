Nieuwe Britse premier spreekt met emir van Qatar in Parijs

Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani van Qatar heeft in Parijs een ontmoeting gehad met de nieuwe Britse premier, Keir Starmer. Als oppositieleider ontmoette Starmer de sjeik vorig jaar december al eens toen hij naar Qatar ging.

De twee regeringsleiders spraken in Parijs over de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs vrijdagavond. Volgens de emir hebben Qatar en het Verenigd Koninkrijk een diepgaande relatie die ieder jaar groeit, een gevoel dat de Britse premier deelde. De emir en de premier beloofden het partnerschap verder uit te breiden op het gebied van onderwijs, het bedrijfsleven en energie.

Starmer en Hamad Al Thani bespraken verder de situatie in Israël en Gaza en stonden met name stil bij het aantal onschuldige levens dat de oorlog inmiddels heeft geëist. De twee besloten hun gesprekken in de komende maanden voort te zetten.

In juni ging sjeik Tamim bin Hamad Al Thani langs bij voormalig premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Den Haag. Het was voor het laatst dat Rutte in zijn functie als minister-president een buitenlandse leider ontving.