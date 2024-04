Nog nooit kende koning Willem-Alexander zo veel lintjes toe

Maar liefst 3375 mensen hebben dit jaar een koninklijke onderscheiding gekregen tijdens de lintjesregen. Dat is het hoogste aantal sinds 2012, onder de toenmalige koningin Beatrix. Koning Willem-Alexander heeft nog nooit zo veel lintjes toegekend.

Vorig jaar kregen 2832 mensen een koninklijke erkenning. Dit betekent dat het aantal lintjes met bijna 20 procent is gestegen. De Kanselarij der Nederlandse Orden, die over de lintjes gaat, heeft geen directe verklaring voor de toename. Volgens een woordvoerder is er geen campagne om mensen voor te dragen, “veel mensen vinden een koninklijke onderscheiding blijkbaar een mooie manier om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet”.

De oudste decorandus is de 98-jarige Albert de Gooijer uit Utrecht. Hij was van 1966 tot 2020 actief als vrijwilliger, onder meer bij de scouting en de protestantse kerk. De jongste persoon die een lintje kreeg, is de 29-jarige Jeron Groeneveld uit het dorp Zwammerdam in Zuid-Holland. Hij is onder meer regisseur bij de lokale omroep Studio Alphen en vrijwilliger bij de plaatselijke fanfare, het amateurtoneel en een kinderspelclub.

42 mensen

Op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba kregen 42 mensen een koninklijke onderscheiding. Vorig jaar werden dertig lintjes toegekend in die delen van het Koninkrijk, het jaar ervoor 58 en nog een jaar eerder tachtig.

Drie decorandussen wonen in België. Ook een Japanner en een inwoner van de Verenigde Staten ontvingen een onderscheiding.