Noors hof houdt huwelijkstoespraken geheim

Eventuele toespraken van leden van de Noorse koninklijke familie op de aanstaande bruiloft van prinses Märtha Louise en haar verloofde Durek Verrett worden niet openbaar gemaakt. Het hof zet de speeches niet online, zegt een woordvoerder tegen het Noorse persbureau NTB.

Bij het vorige huwelijk van Märtha Louise in 2002 werd de toespraak van haar vader koning Harald nog live op tv uitgezonden. Ook werd de tekst ervan gepubliceerd. Volgens het hof is het grote verschil dat de bruiloft nu een privéaangelegenheid is. Daarom worden ook de gastenlijst en details van het programma niet gedeeld.

Märtha Louise, het oudste kind van koning Harald en koningin Sonja, was eerder getrouwd met Ari Behn. Aan dat huwelijk kwam in 2017 een einde. Samen kregen ze drie kinderen.