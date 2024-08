Noorse kroonprins ziet handbalsters olympische finale halen

Kroonprins Haakon van Noorwegen is donderdag getuige geweest van het succes van de Noorse handbalsters op de Olympische Spelen. In Lille zag hij hoe het team Denemarken met 25-21 versloeg en voor het eerst sinds 2012 de olympische finale haalde.

Na afloop ontmoette Haakon de ploeg in de kleedkamer. Het hof deelde vrijdag een groepsfoto op Instagram. Daarop is te zien dat Haakon omringd wordt door de euforische handbalsters. “Klaar voor de olympische finale”, staat in het bijschrift.

Voor Haakon viel er met het succes weer iets te vieren. In de afgelopen week werd hij geconfronteerd met het nieuws dat zijn stiefzoon Marius Borg Høiby verdacht wordt van mishandeling. De Noorse troonopvolger noemde het incident in Parijs “zeer ernstig”. Vanwege het nieuws is kroonprinses Mette-Marit, de moeder van Marius, thuisgebleven.