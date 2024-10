Noorse kroonprinses Mette-Marit minstens week met ziekteverlof

De Noorse kroonprinses Mette-Marit gaat met ziekteverlof. Dat heeft het Noorse koningshuis woensdag gemeld. De vrouw van kroonprins Haakon moet verlof nemen in verband met de bijwerkingen van de medicatie die ze voor haar chronische longziekte moet nemen.

Het ziekteverlof duurt in ieder geval een week, aldus het hof. De verplichtingen die Mette-Marit in deze periode had, worden geannuleerd of uitgesteld. De kroonprinses was eerder deze week nog samen met haar man Haakon in Duitsland.

Eerder deze maand meldde het Noorse hof dat de 51-jarige Mette-Marit opnieuw begonnen met de behandeling voor haar chronische longziekte. In 2018 werd bekend dat de kroonprinses kampt met een vorm van longfibrose.