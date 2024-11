Noorse politie denkt dat Marius Borg Høiby bewijs verwijderde

Marius Borg Høiby, de 27-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, heeft volgens de Noorse politie digitaal bewijsmateriaal verwijderd in de zaken waarin hij verdachte is. Dat melden Noorse dagbladen als VG en Aftenposten maandag. Høiby is verdachte in twee verkrachtingszaken. Eerder werd hij al beschuldigd van meerdere gevallen van psychische en fysieke mishandeling.

De politie in Noorwegen denkt dat Høiby gebruik heeft gemaakt van een functie die automatisch inhoud op digitale apparaten verwijdert. Het is niet bekend wat voor soort bewijs Høiby volgens de politie zou hebben verwijderd.

Øyvind Bratlien, de advocaat van Høiby, zegt tegen Noorse media: “Høiby kan veel goede redenen hebben om informatie op een telefoon te wissen, die niets te maken hebben met het vernietigen van bewijsmateriaal. Verder wil ik daar niets concreets over zeggen.”

Vorige week besloot de rechter dat de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon een week in voorarrest moet blijven. Hij mag geen bezoek ontvangen. Høiby wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee vrouwen die niet in staat waren om zich te verzetten. Høiby heeft geen koninklijke titel.