Noorse politie wil ook andere ex van Marius Borg Høiby spreken

De politie in Noorwegen wil nog een andere ex-vriendin van Marius Borg Høiby spreken in het onderzoek dat tegen hem loopt. Dat zegt een woordvoerster van de politie tegen de Noorse krant Dagbladet. Het gaat om model Juliane Snekkestad. Høiby wordt verdacht van het mishandelen van een vrouw en het beschadigen van haar woning.

“De politie heeft geprobeerd contact op te nemen met Juliane Snekkestad, naar aanleiding van haar uitspraken op sociale media”, aldus de politie. Snekkestad had naar aanleiding van het nieuws over Høiby via Instagram gedeeld dat de oudste zoon van kroonprinses Mette-Marit zich tegenover haar schuldig zou hebben gemaakt aan psychisch en fysiek geweld.

Donderdag kwam al naar buiten dat Nora Haukland, een andere ex-partner van Høiby, is opgeroepen voor een politieverhoor. Zij beschuldigde Høiby eveneens van psychisch en fysiek geweld.

De politie wil Høiby volgende week spreken over de zaak. Hij heeft toegegeven dat hij onder invloed van alcohol en drugs gewelddadig heeft gehandeld jegens zijn huidige vriendin.