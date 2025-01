Noorse prinses Ingrid Alexandra viert 21e verjaardag

Het Noorse hof viert dinsdag de 21e verjaardag van prinses Ingrid Alexandra. Ter ere hiervan heeft het hof vijf foto’s van de prinses gedeeld op Instagram.

“Gefeliciteerd met je verjaardag, prinses Ingrid Alexandra! De prinses, die momenteel haar dienstplicht vervult bij de strijdkrachten, wordt 21 jaar”, aldus het hof bij de fotoreeks.

Op de eerste foto staat het oudste kind van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit in militair uniform. Ook zijn privéfoto’s van Ingrid Alexandra op het water en in de sneeuw te zien. Tot slot deelde het hof een foto van de prinses met haar jongere broer, prins Sverre Magnus.

De militaire opleiding van Ingrid Alexandra duurt nog tot april. De prinses maakt sinds januari vorig jaar deel uit van een geniebataljon en is gelegerd in Øverbygd, in het noorden van Noorwegen. Ze kreeg onder meer training als schutter op een CV90-pantservoertuig.