Noorse prinses Märtha Louise trouwt met Amerikaanse verloofde

De Noorse prinses Märtha Louise trouwt zaterdag met haar Amerikaanse verloofde Durek Verrett. Bijna de hele Noorse koninklijke familie is bij de bruiloft in Geiranger aanwezig.

De prinses en Verrett geven elkaar het jawoord in een hotel in Geiranger. De festiviteiten rond de bruiloft begonnen al op donderdag met een evenement in Ålesund. Vrijdag werden gasten meegenomen voor een boottocht langs de Geirangerfjord en in de avond vond er een besloten feest plaats.

De 52-jarige prinses en haar 49-jarige partner zijn sinds 2019 samen en maakten in juni 2022 hun verloving bekend. Over de relatie van Märtha Louise en Verrett, een zelfbenoemd sjamaan, is in het verleden al veel te doen geweest. Märtha Louise kreeg onder meer het verwijt dat ze haar titel voor commerciële zaken gebruikte. Zo gingen de twee samen op een tour genaamd De prinses en de sjamaan, wat tot ophef leidde in Noorwegen. In 2022 legde de prinses haar officiële taken neer zodat ze meer onderscheid kon maken tussen haar zakelijke activiteiten en haar relatie met het koningshuis.

Het is het tweede huwelijk voor Märtha Louise. De prinses was eerder getrouwd met Ari Behn, met wie ze drie dochters kreeg.