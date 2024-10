Noorse regering maakt geld vrij voor sarcofaag koningspaar

De Noorse regering maakt 20 miljoen Noorse kroon (ruim 1,7 miljoen euro) vrij om een sarcofaag voor koning Harald en koningin Sonja aan te schaffen. Dat werd maandag bekend tijdens de presentatie van de Noorse staatsbegroting.

In de koninklijke grafkapel van slot Akershus staan al vier sarcofagen waarin koning Haakon VII en koningin Maud, de ouders van Harald, en koning Olav V en kroonprinses Märtha zijn bijgezet. Het ontwerpen van de sarcofaag voor de 87-jarige Harald en Sonja is inmiddels begonnen, schrijft het Noorse hof in een persbericht.

Tijdens de presentatie van de staatsbegroting werd verder bekend dat de Noorse regering volgend jaar in totaal 316,8 miljoen kroon aan de koninklijke familie uitgeeft. De toelage voor Harald en Sonja bedraagt 15,5 miljoen kroon. Dat is 800.000 kroon meer dan vorig jaar. Ook kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit gaan er in 2025 financieel op vooruit. Hun toelage wordt dan met 600.000 kroon verhoogd naar 12,9 miljoen.