De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft via sociale media de donderdag in het ziekenhuis opgenomen koning Harald een voorspoedig herstel gewenst. “Ik hoop dat hij snel weer de oude is”, schrijft hij op Twitter.

Het hof meldt dat de 85-jarige Harald met koorts is in het ziekenhuis ligt. Het is niet duidelijk wat hij precies mankeert, maar volgens het paleis is zijn toestand stabiel.

De koning werd drie dagen geleden voor het laatst in het openbaar gezien. Hij deed mee met het WK zeilen in het Zwitserse Genève, waarbij de vorst in de 8 meterklasse op de tiende plaats eindigde. De zeilgekke koning leek in goede gezondheid tijdens het evenement en is waarschijnlijk bij thuiskomst ziek geworden.

De agenda van Harald is voorlopig nog redelijk leeg. Zijn eerstvolgende verplichting is het bijwonen van een kabinetsvergadering op 12 augustus.