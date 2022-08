Dochter Märtha Louise mikt weer op medaille

Emma Tallulah, de 13-jarige dochter van de Noorse prinses Märtha Louise, hoopt dat ze komende week weer in de prijzen valt op het nationaal kampioenschap paardensport.

“De afgelopen maanden heb ik bijna alleen maar getraind, veel tijd voor andere dingen was er niet”, zegt Emma Tallulah tegen de Noorse omroep NRK. Vorig jaar won de jonge amazone brons bij het springen en ook dit jaar wil ze op het podium komen. “Ik wil een medaille”, zo stelt de jongste dochter van Märtha Louise en haar ex-man Ari Behn. Het meisje rijdt al sinds haar tweede paard.

Binnen de Noorse koninklijke familie is Emma Tallulah niet de enige die goed presteert in haar sport. Haar opa koning Harald deed drie keer mee aan het Olympische zeiltoernooi en werd ook wereldkampioen. Zelfs vorige week deed hij nog mee en eindigde de 85-jarige vorst op de tiende plaats.

Ook moeder Märtha Louise werd in het verleden kampioen in de paardensport en nichtje prinses Ingrid-Alexandra, de toekomstige troonopvolger, veroverde in 2020 goud tijdens het nationaal surfkampioenschap voor meisjes. Druk voelt Emma Tallulah echter niet. “Ik heb gewoon plezier en strijd voor mijzelf.”