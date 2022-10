Haakon bezoekt actieve vulkaan in IJsland

Kroonprins Haakon is in IJsland om de goede relatie die Noorwegen met het land heeft, te markeren. Hij begon zijn bezoek woensdag met een wandeling naar de vulkaan Fagradalsfjall, waarbij hij vergezeld werd door president Guðni Th. Jóhannesson.

De wandeling duurde in totaal volgens het Noorse hof drie uur, dus tijd genoeg voor Haakon om te genieten van de IJslandse natuur. Na anderhalf uur werd de top bereikt en had het wandelgezelschap goed zicht op de vulkaan die in maart vorig jaar wakker werd en in augustus afgelopen zomer nog uitbarstte. Inmiddels zijn de uitbarstingen voorbij.

Woensdagavond heeft Haakon nog een diner met de president en zijn vrouw in de presidentiële residentie Bessastaðir in Álftanes, net buiten de hoofdstad Reykjavik.

Donderdag houdt Haakon onder meer een toespraak bij de opening van de poolcirkelconferentie, waar Arctische kwesties worden besproken met meer dan 2000 deelnemers uit meer dan zestig landen. Het bezoek aan IJsland duurt nog tot en met vrijdag.