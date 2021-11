Haakon praat met Noorse jongeren over toekomst na pandemie

De Noorse kroonprins Haakon heeft met twintig jongeren van gedachten gewisseld over de toekomst na de coronapandemie. Dat gebeurde in het kader van de zogeheten framtidsmøte, speciale toekomstgesprekken die zijn opgezet door het fonds van het kroonprinselijk paar.

Het Kronprinsparets Fond wil met de gesprekken jongeren de kans bieden om mee te denken over hun eigen toekomst. Ze kunnen met beleidsbepalers onderwerpen bespreken die ze aan het hart gaan. “De ervaringen en opvattingen van jongeren zijn absoluut cruciaal voor het vormgeven van de samenleving in de toekomst”, zegt algemeen directeur Irene Lystrup van het fonds volgens persbureau NTB. “Juist deze generatie weet hoe het is om een ​​jongere te zijn tijdens een pandemie.”

Het gesprek werd gehouden op het hoofdkantoor van de Noorse grootbank DNB. Naast Haakon was ook DNB-topvrouw Kjerstin Braathen aanwezig om met de jongeren van gedachten te wisselen.