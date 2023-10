Harald en Haakon ontvangen gedupeerde Sami-vertegenwoordigers

De Noorse koning Harald en zijn zoon kroonprins Haakon hebben maandag op het paleis een groep vertegenwoordigers van de Sami-gemeenschap, de inheemse bewoners van Lapland, op audiëntie ontvangen. De gasten kwamen praten over de schending van hun rechten door de installaties voor windenergie die bij Fosen in Trøndelag zijn gebouwd.

In november 2021 oordeelde het Hooggerechtshof dat de faciliteiten voor windenergie, die bij Fosen in Trøndelag zijn gebouwd, een schending zijn van de rechten van de Sami en bovendien een bedreiging vormen voor de rendierhouderij in de regio. De getroffen Sami schreven naar het paleis om hun zaak voor te leggen aan de koning en de kroonprins. Maandag werden zij door Harald en Haakon gehoord, deelt het Noorse hof.

Ruim veertig jaar geleden mocht ook al een groep Sami-campagnevoerders op audiëntie bij de koning. In 1981 ontving Haralds vader koning Olav op het paleis de actievoerders Mikkel Eira en Nils Gaup. Zij deelden met de koning hun visie op de plannen voor het indammen van de Alta-rivier, waar de inheemse bevolking tegen was.