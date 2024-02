Koning Harald schrapt voor het eerst welkom in open lucht

De Tanzaniaanse president Samia Suluhu Hassan heeft tijdens haar staatsbezoek aan Noorwegen een historisch welkom gekregen in Oslo. Door het slechte weer ontvingen koning Harald, koningin Sonja en kroonprins Haakon haar in het paleis in plaats van buiten. Niet eerder werd tijdens het koningschap van Harald de traditionele welkomstceremonie op het paleisplein geschrapt, meldt de Noorse omroep NRK.

Voor de 86-jarige Harald is het bezoek van Hassan zijn 52e inkomende staatsbezoek. In het verleden was slecht weer nooit reden om de ceremonie te schrappen. Zo werd in 1999 Nelson Mandela, de toenmalige president van Zuid-Afrika, tijdens een hevige sneeuwbui verwelkomd en het Japanse keizerspaar in 2005 ontvangen terwijl de regen met bakken uit de lucht viel. Bij de laatste deed Haakon overigens de ontvangst, omdat Harald zich ziek had gemeld.

Tijdens zo’n ceremonie op de Slottsplassen worden normaal gesproken de volksliederen van beide landen gespeeld en de wacht geïnspecteerd.

De Tanzaniaanse president werd dinsdag nog wel buiten verwelkomd door Haakon die haar vervolgens naar binnen begeleidde. “Het is koud!”, riep ze volgens NRK naar de kroonprins. Hassan, de eerste vrouwelijke president van Tanzania, blijft twee dagen in Noorwegen.