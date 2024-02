Kroonprins Haakon in april naar de Verenigde Staten

Kroonprins Haakon van Noorwegen reist binnenkort naar de Verenigde Staten. De zoon van koning Harald en koningin Sonja brengt van 15 tot en met 18 april een bezoek aan San Francisco en Seattle.

Het doel van het bezoek is de samenwerking tussen beide landen te versterken, voornamelijk op het gebied van groene transitie en digitalisering. In San Francisco staan thema’s als kunstmatige intelligentie en de promotie van Noorse technologie op de agenda. In Seattle draait het bezoek vooral om groene maritieme industrieën, nieuwe technologie en duurzaamheid.

Haakon gaat langs bij bedrijven en universiteiten om over die onderwerpen te praten. Diverse Noorse ministers en een zakendelegatie reizen met hem mee.