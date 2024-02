Noorse koning Harald maakt privéreis naar buitenland

Koning Harald van Noorwegen is er een paar dagen tussenuit. De 86-jarige monarch zit voor “een privéreis” in het buitenland, heeft het hof aan het Noorse persbureau NTB gemeld. Het is niet duidelijk of koningin Sonja met hem is meegegaan.

Gedurende de afwezigheid van Harald neemt zijn zoon kroonprins Haakon de komende dagen zijn taken over. Op de agenda staan onder meer kabinetsvergaderingen en een audiëntie. Dat wijst erop dat Harald zijn 87e verjaardag woensdag niet in eigen land zal vieren.

Eerder deze maand viel Haakon ook al in voor zijn vader. Toen moest Harald het door een luchtweginfectie een paar dagen rustig aan doen.