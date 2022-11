Noorse koning Harald na korte ziekmelding weer aan het werk

Koning Harald van Noorwegen is na een korte ziekmelding maandag weer aan het werk. De 85-jarige vorst heeft een paar audiënties op de agenda staan.

Het Noorse hof maakte vrijdag bekend dat Harald zijn werkzaamheden had geannuleerd omdat hij verkouden was. Zijn zoon, kroonprins Haakon, nam een paar afspraken over.

Voor Harald was het niet de eerste keer dit jaar dat hij zich ziek had gemeld vanwege verkoudheidsklachten. Begin dit jaar haalde hij ook zijn programma leeg en afgelopen zomer lag hij met koorts in het ziekenhuis.