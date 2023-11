Noorse kroonprins Haakon blijft langer verbonden aan VN

De Noorse kroonprins Haakon blijft zich nog wat langer inzetten voor de Verenigde Naties. Woensdag deelde het hof dat de zoon van koning Harald een overeenkomst voor twee nieuwe jaren heeft getekend als ambassadeur van het VN-Ontwikkelingsprogramma.

Haakon werd in 2003 benoemd tot ambassadeur van het UNDP, zoals het ontwikkelingsprogramma van de VN ook wordt genoemd. Het ondertekenen van de verlenging markeert dus het twintigste jaar van Haakon bij de VN. Als UNDP-ambassadeur werkt de kroonprins aan het bevorderen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, met name voor het leven in de oceaan en op het gebied van het uitroeien van armoede.

In zijn tijd als ambassadeur heeft Haakon 25 reizen gemaakt die in het teken van ontwikkelingswerk stonden. Zo bezocht hij namens het UNDP onder andere Sierra Leone (2005), Botswana (2009), Tanzania (2014), Colombia (2019) en vorig jaar nog Kenia.