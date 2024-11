NRK: simkaart uit mobiele telefoon Marius Borg Høiby verdwenen

Het is onduidelijk waar de simkaart uit de mobiele telefoon van Marius Borg Høiby, de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon, is gebleven. Bij de inbeslagname tijdens zijn arrestatie begin augustus is de kaart niet aangetroffen, meldt de Noorse omroep NRK. Ook was het toestel gedeeltelijk beschadigd.

Volgens NRK verklaarde Høiby aan de politie dat de simkaart eerder die dag nog in zijn telefoon zat, maar dat hij niet weet wie de kaart eruit heeft gehaald of waar die nu is.

Vorige week kwam aan het licht dat kroonprinses Mette-Marit, de moeder van Høiby, vooraf werd ingelicht over de arrestatie van haar zoon en dat ze naar hem toe is gegaan voordat de politie er was. Zij zou toen de woning van Høiby hebben opgeruimd. Høiby zou hebben verklaard dat ze dat deed toen hij onder de douche stond en dat de prinses dat zou hebben gedaan omdat het er erg rommelig was.

Het hof wil niet reageren op het verhaal van NRK. Zij verwijzen naar de verklaring die het paleis vorige week gaf. Toen bevestigde het hof dat ze vooraf op de hoogte waren gebracht door de politie en dat paleismedewerkers het kroonprinselijk paar hadden ingelicht.

Høiby werd begin augustus opgepakt omdat hij zijn toenmalige vriendin zou hebben aangevallen. Hij wordt inmiddels verdacht van het mishandelen van drie ex-partners.