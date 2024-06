‘Ontroerd’ koningspaar ontmoet dochter Martin Luther King

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag een ontmoeting gehad met Bernice King, de dochter van Martin Luther King. Het koningspaar was “ontroerd” door het bezoek aan het Martin Luther King Center in Atlanta, zei de koning na afloop van het bezoek.

“Het was hier in Atlanta dat de strijd voor gelijke rechten begon. Een strijd zonder geweld, verdedigd door een man die geloofde in de kracht van zijn woorden en de fundamentele waarden waarin hij geloofde – vrijheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid”, sprak de koning Bernice en de andere aanwezigen toe. Ook Andrew Young was aanwezig. De 92-jarige pastoor en politicus was secretaris en vriend van Martin Luther King.

Dat ook Young door veel zwarte Amerikanen als held wordt gezien, werd tijdens het bezoek al gauw duidelijk. Verscheidene omstanders moesten huilen bij het zien van de 92-jarige man in zijn scootmobiel en namen gauw een foto met hem. “Dank voor alles wat u voor ons heeft gedaan”, zei een van hen. “Ik ben zo blij dat ik u eindelijk persoonlijk kan bedanken.”

Stempel

Ook koning Willem-Alexander ziet dit in de samenleving gebeuren. “Het werk van meneer King blijft ook vandaag, 56 jaar na zijn dood, mensen moed inboezemen. De drang naar emancipatie heeft een levendig stempel gedrukt op de geschiedenis van de Verenigde Staten”, aldus de koning. “Het is een verhaal van pijn en woede, maar ook een verhaal van trots, solidariteit en een standvastige houding.”

De koning stipte ook de strijd tegen racisme en discriminatie in Nederland aan, die volgens hem de “volle aandacht” van het koningspaar krijgt. “Martin Luther King inspireert ons om nooit op te geven. Zijn stem blijft weerklinken, zelfs aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.” De koning besloot zijn toespraak met een verwijzing naar de bekende woorden van Martin Luther King: “I have a dream”. “Dromen kunnen werkelijkheid worden als we elkaar kunnen zien als broeders en zusters, ongeacht huidskleur en achtergrond. Dat is een overtuiging die we nog steeds koesteren.”