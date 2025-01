Ook Herman van der Zandt gaat voorlezen met Constantijn

Herman van der Zandt, Stefan de Walle en burgemeester Jan van Zanen doen woensdag 22 januari ook mee aan het Nationale Voorleesontbijt. Zij sluiten zich volgens boekenkoepel CPNB aan bij prins Constantijn, die zijn debuut maakt bij het jaarlijkse evenement. Met zijn aanwezigheid willen Constantijn en de organisatie achter het Nationale Voorleesontbijt dit jaar specifiek vaders meer aanmoedigen om voor te lezen.

Ook acteurs Lykele Muus, Rick Paul van Mulligen, wetenschapper Diederik Jekel en goochelaar Steven Kazan doen mee aan het ontbijt. Onderzoek toont volgens de CPNB aan dat moeders nog steeds een grotere rol spelen in de leesopvoeding. Zij lezen vaker voor en ondernemen vaker activiteiten zoals praten over boeken of samen naar de bibliotheek gaan. Meer dan twee op de drie moeders lezen vrijwel dagelijks voor, bij vaders ligt dat percentage op 55 procent.

De BN’ers willen daar met hun bijdrage aan het voorleesontbijt verandering in brengen. Van der Zandt wordt binnenkort opnieuw vader. Zijn vriendin Anna Gimbrère is in verwachting van hun eerste kindje samen. Uit een eerdere relatie heeft hij al twee kinderen.