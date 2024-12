Ook Noorse prins Sverre Magnus thuis met feestdagen

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zitten met Kerstmis met hun hele gezin aan tafel. Niet alleen hun oudste kind, prinses Ingrid Alexandra, is thuis, maar ook hun jongste kind, prins Sverre Magnus komt naar huis voor de feestdagen. Dat schrijft de Noorse krant Dagbladet op basis van de agenda van het Noorse koninklijk huis.

Haakon en Mette-Marit houden op 18 december een kerstbijeenkomst voor hulpverleners van humanitaire organisaties. In de agenda staat dat zowel de 20-jarige Ingrid Alexandra als de 19-jarige Sverre Magnus daarbij aanwezig is.

Sverre Magnus verhuisde eerder dit jaar naar de Noorse stad Trondheim. Haakon en Mette-Marit communiceerden niet wat hij daar specifiek ging doen. Volgens het kroonprinselijk paar zou hun zoon daar gaan werken. Sverre Magnus rondde afgelopen zomer zijn middelbare school af.

Eerder was al bekend dat Ingrid Alexandra thuis is met Kerstmis. Mette-Marit liet Dagbladet al weten dat ze het “heerlijk” vindt dat haar dochter dan thuis is.