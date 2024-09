Ook ‘prijs’ voor Harry tijdens zeldzaam bezoek aan vaderland

De Britse prins Harry gaat na een kort en zeldzaam bezoek aan zijn vaderland niet met lege handen naar huis. Tijdens de uitreiking van de WellChild Awards in Londen kreeg hij vier glazen hartjes cadeau van een 10-jarig meisje.

Bij de WellChild Awards worden kinderen met ernstige ziektes en aandoeningen in het zonnetje gezet. Scarlet, die een ernstige hersenafwijking heeft, viel in de prijzen omdat ze met haar zakgeld nieuw speelgoed kocht voor ziekenhuisafdelingen. Ze wilde Harry, die al zestien jaar beschermheer is van WellChild, ook iets geven omdat hij geen onderscheiding kreeg.

Volgens het meisje zijn de hartjes die ze de prins gaf gevuld met liefde en kan hij erin knijpen als hij ooit verdrietig wordt. Harry vond overigens dat hij geen prijs verdiende: “Mijn prijs is dat ik hier met jullie ben”, zei hij volgens Sky News.

Het is niet duidelijk hoelang Harry in het Verenigd Koninkrijk zal zijn. Ook is niet bekend of de in Amerika woonachtige prins familie opzoekt. Volgens The Telegraph is het niet aannemelijk dat hij zijn vader koning Charles, die in Schotland zit, of zijn broer prins William zal ontmoeten.