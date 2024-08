Opa Abdullah en oma Rania genieten van pasgeboren kleinkind

Koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië lijken met volle teugen te genieten van hun nieuwe rol als opa en oma. De vorstin deelt op Instagram een nieuwe foto waarop ze haar pasgeboren kleindochter Iman liefdevol in haar armen houdt.

Op het beeld is te zien dat de 53-jarige Rania in vrijetijdskleding in een fauteuil zit met haar benen op een voetenbankje. Abdullah (62) zit niet ver weg ontspannen toe te kijken op de bank. “Zo veel schattigheid in mijn armen”, schrijft de koningin in het bijschrift.

Iman is de dochter van kroonprins Hoessein en zijn vrouw Rajwa. Ze kwam begin deze maand ter wereld.