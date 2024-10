Opnames tweede seizoen serie Máxima begonnen

De opnames van het tweede seizoen van de Videolandserie Máxima zijn dinsdag begonnen. De eerste draaidag is bij Paleis Soestdijk in Baarn, meldt RTL.

Vaste hoofdrolspelers Delfina Chaves (Máxima) en Martijn Lakemeijer (Willem-Alexander) zijn in het nieuwe seizoen weer te zien, net als Elsie de Brauw (Beatrix) en Sebastian Koch (Claus). Nieuwe gezichten zijn Bram Suijker (Friso), Steef de Bot (Constantijn), Claire Bender (Mabel) en Abbey Hoes (Laurentien). Later wordt bekendgemaakt wie de rollen van prinsessen Amalia, Alexia en Ariane en van Juliana en Bernhard spelen.

Het tweede seizoen is in 2026 te zien bij Videoland. De serie is inmiddels verkocht aan vijftig landen, waaronder Australië, Zweden en Finland. De serie is ook in Argentinië te zien, het geboorteland van koningin Máxima.