Oud-presentator noemt prins Philips rijstijl ‘beetje gestoord’

De rijstijl van de in 2021 overleden prins Philip was “een beetje gestoord”. Dat zei voormalig presentator en journalist Trevor McDonald zondag volgens The Telegraph tijdens het Cheltenham Literature Festival, waar hij herinneringen ophaalde aan de documentaire die hij in 2008 maakte over de toenmalige hertog van Edinburgh. “Ik mag dit misschien niet publiekelijk zeggen, maar ik vond dat hij een beetje gestoord reed.”

McDonald vond het “buitengewoon genereus” dat Philip tijd voor hem vrijmaakte en weet nog dat hij met de prins een ritje ging maken op en rond het koninklijke landgoed Sandringham.

“Dus er stond hem niets in de weg en hij stopte om te zwaaien naar mensen die daar werkten en zo. Maar toen reden we in een modderpoel en hij zei: ‘hoe komt dit verdomde ding hier, waarom krijg ik hem er niet uit’ en ik dacht dat ik maar beter niet kon zeggen ‘omdat je hem er net zelf in hebt gereden’.” McDonald is achteraf blij dat hij zijn mond kon houden. Het was ondanks de misschien wat wilde rit “een heerlijke dag”.

In januari 2019 kwam Philip nog in het nieuws toen hij een ongeval veroorzaakte. Zijn Land Rover kantelde toen hij tegen een andere auto botste, maar de prins kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De andere bestuurder raakte lichtgewond. De destijds 97-jarige prins leverde hierop vrijwillig zijn rijbewijs in.