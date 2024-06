Paleis Noordeinde en Gouden Koets weer te zien voor publiek

Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag openen binnenkort weer de deuren voor het publiek. Van 17 juli tot en met 4 augustus kunnen mensen een kijkje nemen in een deel van het werkpaleis van koning Willem-Alexander en de Gouden Koets zien. Dit jaar kunnen 43.000 mensen langskomen, dat zijn er 8000 meer dan vorig jaar. Kaartjes zijn te koop via koninklijkeverzamelingen.nl/tickets.

In Noordeinde is het Corps de Logis te bezichtigen, de ruimte waar Willem-Alexander zijn gasten ontvangt. Dit omvat de Grote Balzaal, de Puttikamer en de Balkonkamer. In de Puttikamer vergaderen Willem-Alexander en koningin Máxima wekelijks met hun adviseurs. In de Koninklijke Stallen zijn naast de paarden ook de Gouden Koets, de Glazen Koets en enkele auto’s te zien.

In de multimediatour spreekt de koning een welkomstwoord uit en vertellen medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis over hun werk in het paleis. Dit jaar is er voor het eerst ook een tour voor kinderen. Beveiliger Rico leidt de kinderen met een audiotour rond. Willem-Alexander heeft voor hen een speciale boodschap. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van de Koninklijke Verzamelingen, de instelling die zorg draagt voor bezittingen van de koninklijke familie.