Paleiswachten spelen lied Taylor Swift bij wisseling van de wacht

De militaire band bij Buckingham Palace heeft toeschouwers vrijdag getrakteerd op muziek van Taylor Swift. Het Britse hof deelde op sociale media beelden van het moment. Daarin is te horen hoe de band Swifts bekende nummer Shake It Off speelt.

De populaire Amerikaanse zangeres is momenteel in het Verenigd Koninkrijk met haar Eras-tournee. Ze geeft vanaf vrijdag drie optredens in het Wembley Stadium in Londen.

Het gebeurt wel vaker dat er bij de wisseling van de wacht andere muziek dan normaal wordt gespeeld. Zo speelden paleiswachten in november een aantal K-popnummers, toen de Zuid-Koreaanse president een staatsbezoek bracht aan het Verenigd Koninkrijk.