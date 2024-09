Passagier koning had geen angst tijdens snelle fietsrit

De vrouw die woensdag door koning Willem-Alexander werd rondgereden op een rolstoelfiets in het Friese Mirns heeft er met volle teugen van genoten. Ze noemde het na afloop tegenover RTL Boulevard “een hele belevenis”.

De vrouw vond het vooral prachtig dat de koning vol op de trappers ging staan en met een flinke snelheid alle andere fietsers voorbijging. “Ik was niet bang, helemaal niet! Allemachtig, oh het was zo mooi (…) Ik vond het echt geweldig.”

Ook de koning keek er na afloop met veel plezier op terug. “Haar coupe zat nog goed na de harde snelheid”, lachte hij. “Het was gewoon heel leuk om te zien hoe je met de moderne technologie, met een elektrisch aangedreven fiets, op deze manier mensen toch de ruimte kan geven om naar buiten te gaan en deel te nemen aan de maatschappij.”

Willem-Alexander maakte de rit bij de viering van het 75-jarige bestaan van Nationale Vereniging de Zonnebloem. Op de speciale driewielerfiets kan een rolstoel voorop zodat mensen met een lichamelijke beperking er toch op uit kunnen.