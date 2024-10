Patrick J. Adams: Meghan doet graag mee aan podcast

Meghan, de hertogin van Sussex, doet graag mee aan de podcast van haar voormalige collega’s Sarah Rafferty en Patrick J. Adams over de serie Suits. De echtgenote van prins Harry was een van de eersten die enthousiast reageerde, vertelde Adams maandag in het Amerikaanse tv-programma Today.

“Toen we besloten om de podcast te doen, wilden we eerst iedereen op de hoogte stellen”, zei Adams. “Om te zeggen wat onze bedoelingen waren, waarom we het deden en waar we niet in geïnteresseerd waren zoals roddelen of het verhaal van iemand anders vertellen.” Meghan reageerde enthousiast op het idee en lijkt zich te hebben aangemeld als potentiële toekomstige gast.

“Meghan was een van de eersten die reageerde met een lief berichtje”, aldus Adams. “Daarin zei ze dat ze het geweldig zou vinden om op welke manier dan ook te komen helpen.”

Rachel

Voor de podcast kijken Rafferty en Adams de serie voor het eerst terug en vertellen ze verhalen over hun tijd tijdens de opnames. Voorlopig komen er nog niet te veel gasten, waarschuwde Adams. Hij en Rafferty willen eerst hun draai een beetje vinden voordat ze veel mensen uitnodigen.

Meghan speelde in Suits de rol van Rachel Zane. De serie, die liep van 2011 tot 2019, won recent in Amerika weer aan populariteit nadat Netflix de rechten had bemachtigd.