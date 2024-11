Personeel Spaans koningshuis helpt in rampgebied

Een deel van het personeel van de Spaanse koning Felipe helpt sinds vorige week mee met reddings- en herstelwerkzaamheden in de door noodweer getroffen regio. Het gaat om 195 leden van de Koninklijke Garde en 48 agenten van de veiligheidsdienst van het hof.

Op Instagram deelt het paleis enkele beelden van de helpers. Te zien is hoe ze door het water ploeteren op zoek naar eventuele slachtoffers en met bezems de straten schoonvegen. “Dank voor het werk dat jullie in deze moeilijke tijden verrichten in dienst van het Spaanse volk”, staat erbij.

Verschillende regio’s in Spanje werden vorige week getroffen door hevige regen en overstromingen. Zeker 219 mensen kwamen om het leven.

Modder

Afgelopen weekend bezochten koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia de regio om de schade met eigen ogen te bekijken. In Paiporta, een voorstad van Valencia en een van de zwaarst getroffen gebieden, kreeg het koningspaar niet echt een warm welkom. De koning en koningin werden met modder bekogeld en uitgescholden. Dat kwam vooral door de aanwezigheid van premier Pedro Sánchez en president van de regio Valencia, Carlos Mazón.

Ondanks de woede van de menigte bleven een aangedane Felipe en Letizia toch om met de slachtoffers te praten.