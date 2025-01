Personeelslid Sarah Ferguson overleden: ze was prachtig

Een gewaardeerd personeelslid van Sarah Ferguson is eind vorig jaar overleden. Op de Instagrampagina van haar organisatie Sarah’s Trust deelt de ex-vrouw van de Britse prins Andrew een emotioneel afscheidsbericht.

“We willen deze post opdragen aan Liz. Liz was een loyaal lid van het huishouden van de hertogin van York, en ze is helaas eind vorig jaar aan kanker overleden”, is te lezen bij een foto van hen samen in het ziekenhuis. “Liz was een prachtige vrouw, van binnen en van buiten, en wordt enorm gemist door iedereen die het geluk had om het leven met haar te delen.”

Sarah’s Trust heeft ter ere van Liz een donatie gedaan aan St Vincent’s Curran Foundation, dat onderzoek doet naar innovatieve kankerbehandelingen. “Bedankt Liz, dat je ons zoveel plezier hebt gebracht. Rust in vrede.”

Ferguson heeft het bericht ook op haar eigen Instagram gedeeld. “Liz was echt een geweldige vrouw en zal zo vreselijk door ons gemist worden”, schrijft ze erbij.