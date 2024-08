Peter Morgan nog niet klaar met koninklijke familie na The Crown

Peter Morgan, de schrijver van de serie The Crown, kan zich momenteel “geen omstandigheden voorstellen” waarin hij toch verder zou willen gaan met de Netflixserie. “Maar tegelijkertijd denk ik dat ik nog niet klaar ben met het onderwerp”, zegt de 61-jarige scenarist tegen The Hollywood Reporter.

“Misschien vind ik een andere manier om er wat mee te doen”, zegt hij. Voor Morgan voelt het nog “te vroeg” om eventueel door te gaan met The Crown, vanaf de gebeurtenissen waar hij in het zesde seizoen is gebleven. De zesde reeks eindigde met het huwelijk van de toenmalige prins Charles en Camilla.

Morgan heeft van veel mensen gehoord wat de Britse koninklijke familie van The Crown zou vinden. “Ik heb gehoord dat ze er dol op zijn, ik heb gehoord dat ze er een hekel aan hebben, ik heb alles gehoord”, aldus de scenarioschrijver. “Ik heb besloten dat ik niets geloof, tot een van de leden van de koninklijke familie het mij persoonlijk vertelt.”