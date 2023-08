Pieter van Vollenhoven bejubelt sportsuccessen

Pieter van Vollenhoven heeft zondag al vroeg genoten van twee Nederlandse sportsuccessen. Op X, voorheen bekend als Twitter, bejubelde hij de WK-zege van de voetbalsters en de finaleplaats van tennisser Tallon Griekspoor op het ATP-toernooi in Washington.

“Wat een mooie start voor deze regenachtige zondag”, schrijft de echtgenoot van prinses Margriet. “De #Oranje vrouwen gewonnen met 2-0 en ook een knappe prestatie van #Griekspoor in Washington! Dergelijke prestaties blijven absoluut bijzonder!”

De voetbalsters bereikten met moeite ten koste van Zuid-Afrika de kwartfinales op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Griekspoor haalde verrassend de finale in Washington door Taylor Fritz, de nummer 9 van de wereld, te verslaan. Het was voor Griekspoor zijn eerste zege op een top 10-speler.