Pieter van Vollenhoven bij première vernieuwd Soldaat van Oranje

Pieter van Vollenhoven en zijn zoon prins Pieter-Christiaan zijn zondag bij de première van de vernieuwde versie van Soldaat van Oranje in de TheaterHangaar in Katwijk. Van Vollenhoven, prinses Margriet en hun kinderen zijn al vaker bij voorstellingen van de musical geweest.

De musical over de bekende Nederlandse verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema heeft na ruim 13,5 jaar een opfrisbeurt gekregen. Regisseur Theu Boermans vertelde eerder aan het ANP dat Soldaat van Oranje “op alle vlakken” is aangepakt. Zo zijn er in het verhaal dingen geüpdatet, zijn liedjes toegevoegd of verdwenen en zijn er technische veranderingen doorgevoerd.

Soldaat van Oranje is de langstlopende Nederlandse musical. De afgelopen jaren werd hij meer dan 3500 keer gespeeld.

Na de première is de vernieuwde versie vanaf woensdag zes keer per week te zien. De hoofdrollen worden gespeeld door Joep Paddenburg, Diana van Die, Henriëtte Tol, Sylvia Poorta en Rick van Stalle.