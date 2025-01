Pieter van Vollenhoven staat stil bij 58e trouwdag met Margriet

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn vrijdag precies 58 jaar getrouwd. Van Vollenhoven maakt van die gelegenheid gebruik om daar op sociale media bij stil te staan.

De 85-jarige echtgenoot van Margriet deelt op X een zwart-witfoto die in 1967 op hun trouwdag is genomen. “Ja….Twitter vrienden en vriendinnen…ga even rustig zitten….deze foto is vandaag “58 jaar” geleden genomen”, schrijft Van Vollenhoven daarbij.

Het paar gaat “nog vrolijk de toekomst tegemoet”, stelt Van Vollenhoven zijn volgers gerust. “Maar……om te onthouden….de tijd vliegt wel!!!!”

Margriet en Van Vollenhoven kregen samen vier kinderen: prins Maurits, prins Bernhard jr., prins Pieter-Christiaan en prins Floris. Het stel heeft ook elf kleinkinderen.