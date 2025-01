Premier van Groenland stelt bezoek aan Deense koning Frederik uit

Múte Egede, de premier van Groenland, heeft op het laatste moment zijn bezoek van woensdag aan de Deense koning Frederik uitgesteld. Dat meldt The Copenhagen Post op basis van het Deense persbureau Ritzau. Reden voor het uitstel zouden problemen met de agenda van Egede zijn.

Egede en Frederik zouden elkaar woensdag ontmoeten in paleis Amalienborg in Kopenhagen. The Copenhagen Post noemt in zijn bericht ook Donald Trump jr., de zoon van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump, die op weg is naar Groenland voor een privébezoek.

Trump heeft duidelijk gemaakt dat hij het grondstofrijke Groenland graag in handen wil krijgen. “We hebben Groenland nodig voor nationale veiligheidsdoeleinden”, zei hij daarover. Groenland maakt al zeshonderd jaar deel uit van het koninkrijk Denemarken. “Mensen weten niet eens of Denemarken er juridisch gezien recht op heeft. Maar als dat het geval is, moeten ze het opgeven. Want wij hebben het nodig voor de nationale veiligheid”, aldus Trump.

Het bezoek van Trump jr. betreft geen officieel bezoek, maar een privébezoek. “We zijn niet geïnformeerd over zijn programma, en daarom is dit een privébezoek”, zei Mininnguaq Kleist, de permanente secretaris voor Buitenlandse Zaken van Groenland tegen persbureau Reuters.