Prins Albert blikt terug op etappestart Tour de France in Monaco

Prins Albert en prinses Charlène gaven zondagmiddag in hun eigen Monaco het startschot voor de laatste etappe van de Tour de France. Maandag blikten zij op Instagram met een reeks foto’s terug.

Het prinselijk paar was in gezelschap van Tourdirecteur Christian Prudhomme getuige van de startceremonie van de laatste etappe, een individuele tijdrit van 33,7 kilometer van Monaco naar Nice. Na de start ging prins Albert langs bij de Noorse wielerploeg Uno X – Mobility, waar hij welkom werd geheten door teammanager Thor Hushovd. Ook nam Albert plaats in een van de Tourwagens van de organisatie.

Na de door Tadej Pogacar gewonnen tijdrit feliciteerde de prins de Sloveen op het grote podium bij de afsluitingsceremonie van de Tour. Pogacar reed Nice binnen met een voorsprong van ruim 6 minuten in het eindklassement op naaste belager Jonas Vingegaard uit Denemarken. De Belg Remco Evenepoel werd derde.