Prins Albert van Monaco bij herdenking van militaire operatie

Prins Albert van Monaco heeft donderdag deelgenomen aan de herdenking ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de landingen op D-day in de Provence. Op vrijdag deelde het Monegaskische hof beelden van het bezoek van de prins.

Albert werd op de militaire begraafplaats in Saint Raphaël welkom geheten door de Franse president Emmanuel Macron. In aanwezigheid van verschillende staatshoofden, met name uit Afrika, en veteranen eerde prins Albert de duizenden soldaten die deelnamen aan Operatie Dragoon. Dit was een militaire operatie die in de nacht van 14 op 15 augustus 1944 plaatsvond. Het had als doel om een tweede front in Frankrijk te openen om de geallieerde opmars te versnellen.

Op de beelden is te zien hoe Albert diverse gasten de hand schudt, onder wie president Macron. Ook poseerde Albert met een aantal (oud-)staatshoofden, onder wie een van Macrons voorgangers Nicolas Sarkozy.