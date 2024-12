Prins Albert van Monaco heeft bewondering voor herstel Notre-Dame

Prins Albert van Monaco heeft grote bewondering voor de manier waarop de Notre-Dame in Parijs is hersteld. De prins was zaterdag, net als vele andere staatshoofden en wereldleiders, bij de heropening in Parijs.

Albert noemt de Notre-Dame “het universele symbool van geloof en veerkracht”, zo staat op Instagram. “De kathedraal, zwaar beschadigd door de brand van 2019, heeft haar pracht teruggekregen dankzij de inspanningen van ambachtslieden, architecten en vrijwilligers en de voorbeeldige moed van de brandweer die het gebouw heeft gered tijdens het drama.” Albert heeft zijn “bewondering” voor dit werk ook zaterdag uitgesproken, zegt hij.

De Parijse kerk werd in 2019 deels verwoest door een grote brand. Onder anderen de Britse prins William, de Belgische koning Filip en toekomstig Amerikaans president Donald Trump waren zaterdag bij de heropening.