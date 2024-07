Prins Albert van Monaco op Wimbledon

Prins Albert van Monaco zit maandag op de tribune tijdens Wimbledon. Hij woont de wedstrijd tussen tennissters Elena Rybakina (uit Kazachstan) en Anna Kalinskaya (uit Rusland) bij.

Albert is maandag niet de enige royal op het tennistoernooi in Londen. Ook de hertogin van Gloucester, de vrouw van prins Richard, zit op de tribune.

Een grote ontbrekende tot nu toe is prinses Catherine. De vrouw van prins William is beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, die het toernooi op Wimbledon organiseert. Catherine woont doorgaans meerdere wedstrijden bij en reikt ook de prijzen uit aan de winnaars. Ze doet het nu rustiger aan omdat ze wordt behandeld voor kanker. De organisatie van het tennistoernooi zei eerder wel goede hoop te hebben dat de prinses komend weekend de trofeeën uitreikt.