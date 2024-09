Prins Albert ziet AS Monaco winnen van FC Barcelona

Prins Albert van Monaco heeft de Champions League-wedstrijd van AS Monaco tegen FC Barcelona bijgewoond. Onder toeziend oog van de prins wist de ploeg uit Monaco donderdag verrassend met 2-1 te winnen van de Spaanse grootmacht.

Barcelona kwam al na tien minuten met een man minder te spelen na een rode kaart voor Eric García. De thuisploeg kwam in het Stade Louis II op een 1-0 voorsprong, maar Barcelona maakte na bijna een half uur de gelijkmaker. In de tweede helft nam AS Monaco weer de leiding, en gaf die niet meer uit handen.

Na afloop maakte Albert nog een praatje met Monaco-aanvoerder Denis Zakaria, om het team te feliciteren met de winst.