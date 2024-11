De Deense troonopvolger prins Christian start in februari als dienstplichtige bij het Guard Hussar Regiment in de Deense stad Slagelse. Dat schrijft de 19-jarige prins donderdag in een bericht op sociale media.

De thuisbasis van het Guard Hussar Regiment is de Gardehusarkazerne, ook bekend als de Antvorskov Kazerne. Die ligt aan de rand van Slagelse en biedt plaats aan 2000 mensen. De kazerne werd gebouwd in 1969.

Christian is sinds september in Oost-Afrika, waar hij meehelpt met de dagelijkse leiding van twee boerderijen. In hetzelfde bericht laat Christian weten dat hij veel heeft geleerd van zijn tijd buitenshuis, maar dat hij ook uitkijkt om terug te keren naar Denemarken om met zijn familie te zijn. In december reist Christian terug naar zijn thuisland.