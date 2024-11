Prins Daniel leert over milieuvriendelijkere bouwmaterialen

De Zweedse prins Daniel heeft een bezoek gebracht aan Green14, een innovatief project aan de Koninklijke Technische Hogeschool in Stockholm. Green14 zet zich in om de productie van bouwmaterialen milieuvriendelijker en kostenefficiënter te maken. Het Zweedse hof deelt foto’s van het bezoek dat Daniel donderdag bracht.

Bij het bezoek was ook de Zweedse milieuminister Romina Pourmokhtari aanwezig. Gedurende het bezoek kregen Daniel, de man van kroonprinses Victoria, en Pourmokhtari een presentatie over Zweeds onderzoek op het gebied van materiaalwetenschap. Ook kregen zij uitleg over de EU-lijst van kritieke grondstoffen.

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding, waarbij de prins en de minister informatie kregen over het productieproces van Green14.